Санаторий Жосалы

Открытие ФОК им. Геннадия Головкина в Караганде (видео)

Корреспондент 8 часов назад Комментировать 17

7 июня в Майкудуке открыли ФОК, названный в честь GGG.

На открытие спорткомплекса приехал сам Геннадий Головкин.

Встречала легендарного спротсмена толпа карагандинцев, среди которых была и Лаура Байшоканова. Девушка приехала из Алматы, чтобы лично вручить Геннадию портрет, который нарисовала сама.

Физкультурно- оздоровительный комплекс начали строить в 2014 году, а в 2015 решили назвать его в честь знаменитого казахстанского боксера. Здание состоит из трех этажей, его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. В комплексе есть плавательный бассейн, длина которого 25 метров, ширина – 11 метров, четыре дорожки, душевые кабины и комнаты для переодевания. Также здесь есть спортивный вход в зал для игры в мини-футбол, волейбол, балконы для зрителей, зал для занятий тяжелой атлетикой и боксом.

Теги

Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

Карагандинский ансамбль «Пятница» — Женя Любич (Jenia Lubich) «Russian girl»

В прямом эфире программы «Три Товарища» в рамках проекта «Творческая среда» ансамбль авторской (бардовской) песни …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.