Открытие ФОК им. Геннадия Головкина в Караганде (видео)

7 июня в Майкудуке открыли ФОК, названный в честь GGG.

На открытие спорткомплекса приехал сам Геннадий Головкин.

Встречала легендарного спротсмена толпа карагандинцев, среди которых была и Лаура Байшоканова. Девушка приехала из Алматы, чтобы лично вручить Геннадию портрет, который нарисовала сама.

Физкультурно- оздоровительный комплекс начали строить в 2014 году, а в 2015 решили назвать его в честь знаменитого казахстанского боксера. Здание состоит из трех этажей, его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. В комплексе есть плавательный бассейн, длина которого 25 метров, ширина – 11 метров, четыре дорожки, душевые кабины и комнаты для переодевания. Также здесь есть спортивный вход в зал для игры в мини-футбол, волейбол, балконы для зрителей, зал для занятий тяжелой атлетикой и боксом.