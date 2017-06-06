Отечественный фильм «АЛЖИР» отказались показывать в кинотеатрах Караганды

Киноленту сняли к 80-летию Акмолинского лагеря жен изменников родины.

Кинотеатры в Караганде отказались брать в прокат отечественный фильм «АЛЖИР».

Киноленту сняли к 80-летию Акмолинского лагеря жен изменников родины. В создании фильма приняли участие актеры из Астаны и Караганды, дети из театральной студии Андрея Белавина TeatRoom и из-за рубежа.

Многие сцены снимали в стенах музея «Карлаг». Фильм презентовали 7 мая.

«В кинотеатре Kinoplexx согласились показать фильм всего три дня, в кинотеатре «Сарыарка» — один раз, а вот в «Сарыжайлау» отказали вовсе. Мне напрямую сказали – фильм не кассовый», — рассказал актер Андрей Белавин, сыгравший садиста, карьериста.

Режиссер фильма Ануар Райбаев огорчен тем, что карагандинские кинотеатры отказались от картины.

«Многие жители Караганды хотели бы попасть на этот фильм. Во-первых, он был снят в окрестностях города, во-вторых, много актеров снялись в картине, в-третьих, здесь живут люди, чьих семей коснулись репрессии. У нас не любят казахстанские фильмы. Для людей поход в кино – это развлечение, аттракцион. «АЛЖИР» — это серьезная тема, к которой нужно себя готовить», — поделился Ануар Райбаев.

Этот фильм рассказывает историю женщин, которые пытались выжить в лагере. Одна их главных героинь — Света. Она приезжает в Астану из России для того, чтобы исполнить последнюю волю своей бабушки. У Светы сохранился ее старый дневник, куда она писала все трудности и мучения, которые пережила в лагере. Светы хочет разыскать солдата-казаха Алихана Сейдахметова, который, рискуя собственной жизнью, помогал многим женщинам и детям, отбывавшим срок в АЛЖИРе.

По материалам eKaraganda