Отборочный тур конкурса «Мен — қазақпын» прошел в Караганде

Во Дворце культуры горняков состоялся отборочный тур международного музыкального проекта «Мен — қазақпын».

Участие приняли 36 исполнителей из городов и районов области: среди них — 15 исполнителей традиционной песни, 16 кюйшы, 5 исполнителей терме.

В состав жюри вошли видные и заслуженные деятели культуры: Заслуженный деятель РК, концертмейстер академического оркестра им. Таттимбета Полатхан Ташимов; ведущий солист концертного объединения им. К. Байжанова, лауреат республиканских конкурсов Дауренбек Аркенов; известный акын и айтыскер Толеген Адилов.

По результатам областного отборочного тура в номинации «Традиционный исполнитель» в финал мегапроекта прошел Ануар Адамбаев из Абая. В номинации «Кюйши» — Балкан Смагулов из Караганды, а лучшим исполнителем терме стал Нурмухаммед Байсугуров из Шахтинска. Они будут защищать честь области в финале конкурса.

Международный музыкальный проект «Мен — қазақпын» в стране проводится впервые. В проекте примут участие музыканты со всего Казахстана, а также музыканты из России, КНР, Монголии и Алтая. Отборочные туры закончатся в июле, а с сентября проект начнут показывать в эфире казахстанского телеканала.

Финал конкурса пройдет 15 декабря.