От пятизвездочных отелей до койко-места: где и за сколько снять жилье в Астане во время ЕХРО

Ранее аким Астаны Асет Исекешев сообщил о полной готовности столицы к приему более двух миллионов гостей на время проведения ЕХРО – 2017. В самые пиковые дни ожидается около 17000 туристов в день. Чтобы не попасть впросак, novoetv.kz предлагает вам краткий гид по съему жилья на время выставки.

Пятизвездочные отели готовы обеспечить максимальный комфорт туристов от 112 000 тенге за сутки. Несмотря на высокий ценник, зарезервировать номер не всегда получается — большинство номеров заранее забронированы зарубежными гостями.

Проживание в менее комфортных условиях недорогого отеля начинается от 19 000 тенге за двухместный номер с двумя кроватями. Максимальную сумму за стандартный номер обозначили в пределах 50 000 тенге.

Столичные предприниматели решили не стоять в стороне и открыли 92 хостела разной комфортабельности. Большинство хостелов предлагают номера, в которых могут проживать от 5 до 20 человек. В некоторых хостелах номера поделены на женские и мужские. Цены разнятся: от трех до пяти тысяч тенге за сутки. В эту сумму входит общая столовая, душевые, телевизор, компьютеры и доступ к сети интернет.

Также для ценителей уединения существуют двухместные номера, но стоимость проживания здесь выше: от семи до десяти тысяч тенге за сутки. Существует возможность съема номера на месяц от 40 000 тенге.

А вот съем квартиры на время выставки — сложно осуществимая задача. По словам заместителя директора ТОО «Астана Конвенш Бюро» Аскара Адамбекова, есть данные, что в Астане имеется в наличии всего три тысячи квартир, сдающихся в аренду посуточно. Но ситуация такова, что одну и ту же квартиру могут предлагать до десяти риэлторов. В публикуемых объявлениях чаще всего прикреплены фотографии, не соответствующие действительности, к тому же предлагаемые цены идут вразрез рыночным. Такие объявления проходят проверку на «фэйковость» и по мере выявления будут удалятся, либо блокироваться.

Чтобы в дальнейшем минимализировать обман туристов, запущен специальный сайт torlet.com, а в фейсбуке можно прочитать подробную информацию о сайте и услугах. Сам сайт показывает только свободное жилье. Клиент выбирает район расположение и бронирует ее по достоверным фотографиям. И только после этого риэлтору поступает оповещение. Клиентам ЕХРО-2017 будут предлагать пользоваться этим порталом.

Для полной информации о всех видах жилья туристам и гостям выставки можно обратиться в отдел бронирования акимата г. Астаны.