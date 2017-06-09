Обстоятельства инцидента с участием машины инспекторов заповедника выясняет полиция (Видео)

При невыясненных обстоятельствах в природном заповеднике «Ақ бөкен» в Улытауском районе Карагандинской области загорелся внедорожник инспекторов-добровольцев егерской службы, созданной общественными организациями Казахстана.

«Сегодня утром на территории заповедника Ақ бөкен во время несения инспекторской службы, по утверждениям инспекторов, произошло столкновение с браконьерами. Был обстрелян один экипаж. После чего из преследуемой машины кинули неизвестный предмет в нашу машину, после чего машина вспыхнула. Люди не пострадали за исключением формы одежды. Машина сгорела полностью. Номеров на машине браконьеров не было. Только известно, что это был Лэнд Крузер серого цвета,105 кузов», — сообщил житель Алматы Маргулан Сейсембай, отметив, что знает инспекторов и держит с ними связь.

Однако заявление от инспекторов по факту преследования машины неизвестными и умышленного поджога транспорта не поступало.

«Данный факт в органах внутренних дел Улытауского района не зарегистрирован. В настоящий момент в заповедник выехала группа сотрудников Улытауского отдела полиции. Опровергнуть либо подтвердить сведения об обстреле и поджоге на данном этапе не можем. Все обстоятельства выясняются. Дело взято на контроль руководства департамента внутренних дел», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

В распоряжении полиции — только короткое видео, на котором горит машина. При каких обстоятельствах она сгорела, неизвестно. Полиция выясняет — почему инспекторы-добровольцы до сих пор не обратились с заявлениями в полицию.

Согласно официальным данным общественного природного заповедника «Ақ бөкен», он был создан полгода назад и имеет в своем распоряжении 1 200 000 га особо охраняемой территории, на которой был введен запрет на любую охоту и рыбалку. Для охраны территории при поддержке казахстанских компаний был сформирован автопарк из автомобилей УАЗ и КамАЗ-кунга. Также была набрана команда инспекторов в составе 11 человек, полностью экипированная рациями, GPS, спецформой.

По материалам inform.kz