Новый завод открыли в Караганде

В Караганде 29 июня открыли завод по производству огнеупорных материалов.

Новый завод оснащен современным оборудованием производства Словении. Предприятие предоставит 51 рабочее место, но в дальнейшем число сотрудников будет увеличиваться. Продукция завода соответствует мировым стандартам.

Завод расположен на территории специальной экономической зоны «Сарыарка».

«Этот завод является первым в стране предприятием, которое будет производить столь высококачественные материалы. В них нуждаются такие крупные компании, как «Казахмыс», «АрселорМиттал Темиртау», «Казцинк». Если прежде они покупали огнеупорные материалы за рубежом, то теперь будут получать их от карагандинского производителя. Хочу также поблагодарить наших иностранных партнеров, ведь этот завод построен с участием иностранного капитала. Сегодняшнее событие — еще один пример реализации поручения Главы государства по развитию экономики,» — сказал Ерлан Кошанов.

По словам генерального директора завода Максима Глазунова, компания является владельцем первого и единственного завода по производству монолитных огнеупорных материалов в Казахстане.

«Строительство началось в 2015 году, завод был введен в эксплуатацию в феврале 2017-го. Плановый объем производства — 45 тысяч тонн в год. Монолитный огнеупорный материал — это последнее достижение в футеровке», — подчеркнул Максим Глазунов.

Футеровка — специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических, термических, физических и химических повреждений. В горно-металлургической, нефтяной и нефтегазовой промышленности футеровка используется для защиты оборудования, связанного с перегрузкой и перевозкой различных материалов.