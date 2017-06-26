Новый спектакль показали жителям Караганды

В Карагандинском театре музыкальной комедии 24 и 25 июля показали премьеру оперетты «Кавказская племянница».

Режиссером оперетты в двух действиях выступил заслуженный деятель искусств Азербайджана Али Усубов.

В центре сюжета — двое влюбленных, Лала и Ариф, а также плут и проныра Биберли, дядя Лалы. В постановке много легкого юмора, лирики и иронии.

Режиссер признался, что давно мечтал поставить этот спектакль именно так, как сумели воплотить его в жизнь артисты карагандинского театра.

«Я ставил «Кавказскую племянницу» в трех городах. И везде получалось, что на первый план выходил Биберли, который живет за счет своего брата, и вообще не очень честный человек. Я знал лично автора той оперетты, Руфа Гаджиева, и всегда спрашивал его, почему он делает упор на Биберли. Но он считал, что нужно делать так. А мне всегда хотелось, чтобы на первый план вышла любовь Лалы и Арифа. И актеры в Караганде сумели как-то это понять и сыграть так, как я всегда мечтал», — рассказывает режиссер.

Декорации для постановки создал специально приглашенный из Баку художник Мустафа Мустафаев. На протяжении всего действия они меняются несколько раз.

«Декорации поднимаются и опускаются не от хорошей жизни. Сцена маленькая, расположить все их по кругу просто нет возможности, как это делается в других городах. Вообще, это очень плохо и странно, что у такого большого города нет своего театра музыкальной комедии. Я считаю, такой театр должен быть»,- добавил Али Усубов