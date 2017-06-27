Новый комплекс по переработке угля построят в Карагандинской области

Общественные слушания пройдут после разработки ТЭО.

Сразу два предприятия с китайскими инвестициями построят в Карагандинской области. Эти проекты реализуются в рамках открытия 51 совместного казахстанско-китайского производства, передает Today.kz со ссылкой на Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Первый проект будет реализован в химической отрасли. Казахстанское ТОО KaragandyCCI совместно с китайской компанией China Kingho Energy Group планируют построить в регионе комплекс по переработке угля.

Также ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов» вместе с китайской компанией Sinosteel JEMECo займутся строительством металлургического предприятия – завода комплексных сплавов.

Технико-экономические показатели пока неизвестны – их еще не просчитали, так как проекты находятся на стадий получения документации. Общественные слушания также пройдут лишь после разработки технико-экономического обоснования.

Однако некоторые детали все же есть – к примеру, эти проекты обеспечат работой две тысячи специалистов, а общий объем инвестиций составит около 900 миллиардов тенге.