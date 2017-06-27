Новый аллергологический центр появится в Караганде

В рамках государственно-частного партнерства в августе текущего года планируется открытие областного аллергологического центра, передает Kazakhstan Today.

Про открытие нового центра сказал руководитель управления здравоохранения региона Ержан Нурлыбаев.

«В августе планируется открытие областного аллергологического центра. До сих пор у нас не было медицинской организации, которая специализируется на аллергии. Аллергиков достаточно много, но они не могут получить помощь в одном месте, у нас есть отдельно взятые кабинеты в разрозненных медицинских организациях. Сейчас же при участии наших частных партнеров готовится к вводу большое здание площадью свыше 2 тыс. квадратных метров — это будет областной аллергологический центр. Пациент, страдающий аллергией, сможет там получить весь комплекс диагностических услуг и лечение. Центр будет работать в рамках государственного заказа», — сообщил глава управления.

Он отметил, что система ГЧП, о необходимости развития которой сказал в своем послании глава государства, широко представлена в Карагандинской области.

«В прошлом году в рамках ГЧП мы реализовали проекты более чем на 1 млрд тенге. Были открыты 4 офтальмологических центра на базе наших медорганизаций с участием частных инвесторов в Караганде, Темиртау, Жезказгане и Балхаше. Центры оснащены по последнему слову техники. Посредством механизма ГЧП мы планируем, что по итогам текущего года закроем потребность области в таком оборудовании, как компьютерные томографы и ядерно-магнитные томографы», — проинформировал Нурлыбаев.

Кроме этого в рамках ГЧП в феврале открылся нейрореабилитационный центр «Луч», который также очень востребован в регионе. В настоящее время инвесторы расширяют его площадь, которая в общей сложности составит свыше 2 тыс. квадратных метров. Учитывая большое количество пациентов, нуждающихся в реабилитации, планируется открытие в следующем году подобного центра в городе Темиртау.

Частые инвесторы помогут открыть несколько поликлиник в Караганде.

«Планируется в июле открытие поликлиники №7, а осенью — поликлиники №8 по улице Ержанова. Кроме того, мы планируем осенью начать строительство двух поликлиник — в Майкудуке и на Юго-Востоке. Все это делается в рамках ГЧП», — рассказал Нурлыбаев.

По его словам, с учетом открытия целого ряда новых медицинских учреждений кадровый вопрос будет также решаться с использованием ресурсов частных организаций.

«Тут начинает использоваться ёмкость частных поставщиков медицинских услуг. Потому что не все частные клиники, которые работают на территории области, работают в рамках государственного заказа. Сейчас это становится более интересно, тем более в преддверии страховой медицины. Поэтому частники заходят к нам не только со своими материальными, но и человеческими ресурсами. Получается, мы открываем дверь частному бизнесу для оказания медицинских услуг в рамках гарантированного объема, и их услуги становятся более доступными для населения», — пояснил он.