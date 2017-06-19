Новые скульптуры появятся в Караганде

Малые архитектурные формы появятся в Караганде. До 28 августа планируют установить 16 скульптур.

Первая скульптура появилась на площади перед Дворцом детей и юношества, на пересечении улиц Ерубаева и Алиханова. Восьмиметровая композиция называется «Сарыарка» и теперь украшает сквер.

В ближайшем будущем скульптуры появятся на улицах Толепова, Букетова, перед супермаркетом «Норма», на пересечении проспекта Строителей с улицей Муканова, в микрорайоне им. Мамраева (Голубые пруды) и у школы № 95 на улице Магнитогорской.

«Все скульптуры будут бетонными. Некоторые — тонированными под бронзу, некоторые — цветными. Например, полихромная архитектурная форма появится в микрорайоне имени Мамраева, рядом с детской площадкой. Все конструкции можно будет трогать, на них даже смогут взобраться дети. Конечно, под присмотром взрослых», — рассказал председатель Союза художников Караганды Айдар Калмаханов.

В некоторых местах планируют установить целые скульптурные ансамбли: на улице Толепова разместят три архитектурные формы, изображающие мальчиков, отдыхающих на камнях.

Бетонные национальные инструменты установят на перекрестке проспекта Строителей и улицы Муканова.

КАКИЕ СКУЛЬПТУРЫ ПОЯВЯТСЯ В ГОРОДЕ

Пересечение пр. Строителей и ул. Муканова

«Музыка» (высота — 1,8 м, автор — В. Арент)

«Торсык» (высота — 1,8 м, автор — Ж. Комутов)

Микрорайон «Гульдер-1», ул. Букетова

«Изобилие» (высота — 1,8 м, автор — Н. Викторова)

«Верблюды» (высота — 1,5 м, автор — В. Арент)

«Сарыарка-2» (высота — 1,5 м, автор — Т. Рольн)

Микрорайон им. Мамраева (Голубые пруды)

«Птицы» (высота — 1,8 м, автор — Н. Викторова)

«Мать и дитя» (высота — 1,8 м, автор — Н. Викторова)

«Шашу» (высота — 5 м, автор — М. Калмаханов)

Улица Толепова

«Мальчики» (высота — 1,5 м, авторы — А. Болюх и Н. Болюх)

Улица Магнитогорская в районе 95-й школы

«Ашина» (высота — 1,8 м, автор — М. Аманбаев)

Улица Алиханова

«Геометрические метаморфозы» (высота — 1,5 м)