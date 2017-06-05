Novoetv.kz поздравляет экологов с их профессиональным праздником!

Всемирный день охраны окружающей среды — это, пожалуй, один из самых главных праздников в году. Сегодня каждый задумывается над тем, какой вред человечество наносит природе и как каждый может ей помочь: не выбросить отработанную батарейку в урну, отвезти перегоревшую люминесцентную лампу на переработку или просто выключить свет.

В этот день хочется от всей души поздравить всех экологов с праздником, ведь именно они пытаются сохранить мир таким, какой он есть сегодня.

Так пусть же вам сопутствуют удача и понимание в делах, а человечество направит свои силы не на разработку очередного оружия, а на сохранение планеты.