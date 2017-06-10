Новое здание требуется онкодиспансеру в Караганде

Карагандинскому онкодеспансеру не хватает мест для всех пациентов.

На учете в диспансере состоят 19 000 карагандинцев. Кроме жителей Караганду лечение здесь проходят и жители других регионов страны.

«Наш диспансер самый большой в республике. Он рассчитан на 300 коек. В других диспансерах, для сравнения, 200-250 коек. В год мы оперируем около 3500 человек, это 16-18 операций в день. Критерий пятилетней выживаемости, когда по истечении пяти лет после операций и лечения пациент еще живет, у нас составляет 54%. Это очень высокий показатель», – рассказал директор учреждения Муратбек Жумакаев.

Каждый день врачи окнкологии принимают около 300 пациентов но это здание не рассчитано на такое количество посетителей. Уже сейчас на одну койку, вместо положенных 7,2 квадратного метра, приходится лишь 5,7.

Из-за нехватки места отделение реабилитации пришлось переселить из здания диспансера. Для этого арендовали этаж в гостинице «Утро», где помещения не приспособлены для врачей и больных. В здании нет лифта, и заносить тяжелобольных в тесные палаты медсестрам приходится на руках. Также в отделении реабилитации нет дежурного реаниматолога, несмотря на то, что пациенты дневного стационара здесь проходят курсы химиотерапии и реакция на препараты может быть непредсказуемой. Реаниматолога приходится вызывать из основного здания больницы. Врачи говорят, что находиться в таких условиях некомфортно ни им, ни пациентам.

Место для нового здания уже определили, провели геодезические работы и разработали проектно-сметную документацию. По предварительным подсчетам, строительство обойдется в 2,5 млрд тенге. В новом здании смогут расположиться 8 операционных, оборудованных по последнему слову техники, 16 реанимационных коек, клиническая и генетическая лаборатории и аптека.

«Если у нас появится это здание, то мы сможем расширить спектр услуг, в том числе и высокотехнологичных. Мы сможем увеличить количество операций на 700, улучшить качество выхаживания тяжелых больных после операций, привести к санитарным требованиям наши подразделения»,-добавил директор диспансера Муратбек Жумакаев .