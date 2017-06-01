«Новое Телевидение» поздравило маленьких карагандинцев с Днем детей (ФОТООТЧЕТ)

В Международный День защиты детей ведущие ТК «Новое телевидение» поздравили маленьких карагандинцев с праздником.

1 июня на сцене Центрального парка прошел флешмоб с участием всех желающих от ведущих программы «Три Товарища» Валентины Максимовской и Галины Польских. После танцев главным участникам — детям — было предложено изобразить счастье, в форме которого нужно было выстроиться перед сценой. Дети, разбившись на 2 группы, в итоге показали солнце — символ тепла и света и сердце — символ любви. После насыщенной развлекательной программы ребята получили вкусные подарки, которые раздавал помощник ведущих — Северный Мишка.

ТК «Новое телевидение» выражает благодарность ТОО «Aiza» за предоставленные сладкие подарки, а также благодарит волонтеров и отдельно — Ивачёву Елену, которая была нашим помощником Северным Мишкой в этот жаркий южный день.