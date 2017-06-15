Ночью в Караганде загорелся магазин

Почти 500 карагандинцев эвакуировали после ночного пожара в магазине «1000 мелочей», передает Tengrinews.kz.



В ДЧС Карагандинской области сказали, что возгорание произошло 14 июня около 23.00 в здании № 15 по улице Нуркена Абдирова.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пожар был локализован в 23.55 и ликвидирован в 23.59.

На пожар выехало 20 единиц теxники и 80 человек личного состава ДЧС Карагандинской области.

Магазин «1000 мелочей» расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома, поэтому спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов этого дома, а это 462 человека.