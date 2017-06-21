Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

В большинстве областей Казахстана прохождение фронтальных разделов обусловит неустойчивую погоду, местами пройдут дожди, усилится ветер, возможен град. Лишь на юге и западе республики ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами — ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На территории Карагандинской области сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью температура воздуха 15-17 градусов тепла, днём ожидается +27 +29. Завтра, 22 июня, на территории области будет ясная солнечная погода, до +28. Ночью погода изменится, и 23 июня в Караганде ожидается небольшой дождь, возможны грозы, днем тепло, до +18 +22. На выходных, 24-25 июня, погода останется переменчивой: тепло, до +25, но также небольшие осадки в виде дождя и грозы.

Очень жарко будет в ближайшие сутки на юге Казахстана, дневная температура здесь предполагается 33-39 градусов, местами 40-45 градусов.