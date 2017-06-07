Неизвестная болезнь вызвала падеж скота в Карагандинской области

В Карагандинской области вспышка инфекции, из-за которой массово гибнет домашний скот. В Нуринском районе недосчитались свыше 20 голов, и падеж не останавливается. Люди не знают, как и чем лечить скот, а точный диагноз ветврачи пока поставить не могут.

Напомним, 5 июня сообщалось о массовом заболевании, предположительно пастереллезом, крупного рогатого скота в Карагандинской области.

По данным минсельхоза, всего в Нуринском районе заболели 43 животных, 21 из них пало, в том числе – семь голов молодняка 2017 года.

«После того как будет поставлен диагноз, будем решать вопрос выплаты компенсаций. Все расчеты будет проводить комиссия. Она будет учитывать рыночную стоимость (скота – Прим. автора) и цены по статистическим данным, и будет выведена средняя цена», — сообщил зампред Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК Турсун Кабдолданов.

Предварительный диагноз, по-прежнему, пастереллез, взятые у скота пробы, по словам Кабдолданова, сейчас исследуются в двух лабораториях.

«Местными исполнительными органами, ветеринарными подразделениями принимаются меры по проведению дезинфекционных мероприятий. По установлению диагноза, имеем на сегодняшний день достаточный резерв вакцины против пастерелеза. Имеются эти средства, будут приняты меры», — заверил Кабдолданов.

По словам чиновника, ранее в селе имени К. Мынбаева пастереллез у домашнего скота не выявляли.

«Это впервые в этих населенных пунктах. Решением акима будет внесено ограничение. Приостанавливается перемещение скота из этого населенного пункта, контролируется каждое перемещение животных. Проводятся ветеринарными врачами подворный обход, мониторинг ситуации. В других населенных пунктах признаки заболеваний не установлены», — сообщил Кабдолданов.

Предварительно животные погибли от пастереллёза. Источниками вспышки пастереллёза могла стать вода. Кроме того, не исключен воздушный путь передачи и опасные ядовитые травы, говорят эксперты. Сейчас на месте работают 16 ветбригад. Вакцинируются здоровые животные, проводится дезинфекция дворов и сараев. По словам руководства Нуринского района, туши погибших животных будут захоронены в скотомогильниках. Что касается заражённого мяса, то специалисты обещают, что на прилавки магазинов оно не попадет.