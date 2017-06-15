Недалеко от Жезказгана упала часть ракеты

Отработанная часть ракеты, которая упала близ Жезказгана, не содержит смертельный гептил, передает Tengrinews.kz.

Такую информацию сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

Вечером 14 июня пользователи мессенждера WhatsApp начали пересылать друг другу информацию о том, что в селе Талап,которое находился недалеко от Жезказгана ,упала ракета.

В рассылке говорилось, что в этой части ракеты находился гептил — компонент высококипящего ракетного топлива. Жителям близлежащего округа советовали закрыть окна и двери в домах, а также не выводить детей на улицу.

По словам Иманкулова, часть ракеты действительно упала близ Жезказгана вечером 14 июня.

«Имеется факт загорания в степи, что было спровоцировано падением данной отработанной части ракеты. Однако она не содержит гептила — это точно. Сейчас идут работы по ликвидации степного пожара и недопущению его приближения к населенным пунктам», — отметил он.

Более подробная информация будет сообщена позже.