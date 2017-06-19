Названа причина пожара в торговом доме «1000 мелочей» в Караганде

Завершена пожаро-техническая экспертиза по факту крупного пожара в торговом доме «1000 мелочей» в Караганде.

Как сообщили в департаменте по ЧС Карагандинской области, эксперты пожарной лаборатории службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС установили, что объект вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

«Причина пожара – замыкание электропроводки. Подробные выводы о причинах пожара и условиях, способствовавших возникновению возгорания, переданы дознавателям», — сообщили в департаменте по ЧС региона.

Между тем, предприниматели, чьи товары сгорели в пожаре, от комментариев воздерживаются, заявляя, что вопрос о возмещении материального ущерба будут решать без привлечения СМИ.

Пожар в магазине

Напомним, крупный пожар в торговом доме «1 000 мелочей» в Караганде произошел ночью 14 июня. В 23:55 возгорание было локализовано. В период пожара были эвакуированы 462 человека — это жители девятиэтажного дома, на первом этаже которого находится магазин. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В тушении пламени были задействованы 80 пожарных и 20 спецмашин.