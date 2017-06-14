Нарушения санитарных норм выявили в школах Карагандинской области

За нарушение санитарных требований в столовых двух школ и одной больницы оштрафованы предприниматели в Шетском районе Карагандинской области.

Сотрудники управления по защите прав потребителей Шетского района явились с проверками в столовую Жарыкской средней школы, в столовую экспериментальной школы-гимназии имени Ж.Акылбаева и в пишеблок центральной больницы Шетского района.

Комиссия выявила нарушения в ходе санитарно-эпидемиологического обследования. В частности, в столовых и пищеблоке больницы не имелось санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям законодательства. Предприниматели, кормившие школьников и пациентов больницы, арендовали столовые на основании тендеров. Сотрудники управления по защите прав потребителей оформили в отношении них постановления по части 1 статьи 463 кодекса «Об административных правонарушениях», то есть занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации и разрешения.

«Шетским районным судом рассмотрены административные дела в отношении индивидуальных предпринимателей. Они признаны нарушителями части 1 статьи 463 кодекса «Об административных правонарушениях» и подвергнуты административному штрафу в размере 25 месячных расчетных показателей, то есть на сумму 56 тысяч 725 тенге», — сообщили в пресс-службе суда.

Все предприниматели признали вину и пообещали в ближайшее время пригласить для проверки комиссию, которая в случае отсутствия нарушений выдаст соответствующий разрешительный документ. Согласно закону, арендаторы обязаны выплатить штраф в течение 30 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу.