Начинающие карагандинские музыканты делают первые шаги к успеху

Талантливая группа «Secret» из Караганды мечтает о народной славе, передает novoetv.kz

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни. Она открывает человеку дверь в другой мир. Музыка успокаивает или веселит, а может заставить и грустить. Она способна выражать тончайшие движения души, неподвластные слову.

Как говорил Бальмонт: «Музыка и песня всегда живут в душе».

Ребята из группы «Secret» очень талантливые. В ее составе — молодые талантливые скрипачки Лиа и Султана, Айгерим играет на фортепиано, она может сыграть абсолютно все, Сергей играет на саксофоне, Денис воспроизводит битбокс, а Адиль — альтист.

Участники «Secret» обучаются в музыкальной школе, и они — лучшие друзья. Название группы взяли из знаменитого произведения One Republic «Secret». Для них эта песня стала гимном: они переделали текст и музыку и теперь исполняют свой вариант.

Как рассказывает солистка группы «Secret» Лиа: «Мы играем разные произведения, исполняем классику и современную музыку. Когда мы играем с гитаристами, всегда импровизируем. Так получаются новые произведения написанные нами. В первую очередь мы играем для себя, для саморазвития, и людям это нравится».

В этом году прошел конкурс «Star-2017», главная цель которого — раскрыть таланты молодежи. Музыканты участвовали в этом конкурсе, чтобы выявить свои творческие способности и повысить исполнительское мастерство. В итоге группа «Secret» выиграла гран-при «Star 2017». Поздравляем ребят и желаем им расти, развиваться и исполнить свою мечту!