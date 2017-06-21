На территории EXPO-2017 обнаружен пакет с патронами

В Астане при входе на контрольно-пропускном пункте на территорию выставки EXPO-2017 был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось пять патронов, передает пресс-служба ДВД Астаны.

При помощи видеонаблюдения полицейские Астаны установили и задержали подозреваемого, которому принадлежал опасный пакет. Им оказался 22-летний житель Карагандинской области.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 Уголовного кодекса РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ». Согласно заключению эксперта, патроны изготовлены заводским способом и предназначены для стрельбы из нарезных охотничьих ружей», — сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

Начато расследование, в отношении задержанного проводятся следственные действия.

В ведомстве отметили, что на объектах выставки установлено более двух тысяч камер, которые выведены в ЦОУ ДВД Астаны и с помощью которых обеспечивается наблюдение за порядком и безопасностью. Кроме того, полицейские оснащены ручными металлодетекторами, тепловизорами и детекторами для обнаружения взрывчатых веществ.

А novoetv.kz рекомендует заранее изучить «черный список» запрещенных вещей и материалов и желает всем карагандинцам приятного и интересного времяпрепровождения на международной выставке EXPO-2017.