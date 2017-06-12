На служебных автомобилях госорганов Карагандинской области появятся отличительные знаки

Отличительные знаки должны появиться на всех автомобилях госслужащих местных исполнительных органов до 1 августа.

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области считают, что это поможет бороться с использованием служебного транспорта в личных целях.

Подобный отличительный знак на служебных машинах госорганов появится только в Карагандинской области.

Это инициатива областного Департамента, которая начнет действовать в рамках Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы.

Отличительные знаки будут у акиматов: города Караганды, Карагандинской области, города Темиртау, Бухар-Жырауского района, города Балхаша, Нуринского района, города Каражала, города Абая, Улытауского района, Каркаралинского района, города Сарани, города Жезказгана, Жанааркинского района, Шетского района, города Шахтинска, города Приозерска, города Сатпаева, Актагайского района и Осакаравского района.

Если служебная машина с отличительным знаком будет находиться в рабочее или в нерабочее время в неположенном месте, то об этом можно сообщить по контактным номерам: 8-7212-504102 или 1424 (кол-центр Агентства по делам госслужбы).