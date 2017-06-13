На ЭКСПО отправили 150 школьников из Карагандинской области

На международную выставку ЭКСПО 12 июня отправились 150 школьников из Карагандинской области.

В Астане они проведут два дня. Для них будет организована экскурсия по городу и по павильонам самой выставки.

Это первая группа школьников, которая посетит столицу бесплатно. Всего же оправить на выставку за счет областного бюджета планируется более 3500 детей.

«С 12 июня по 10 сентября на международную выставку ЭКСПО-2017 из Карагандинской области поедут 3750 человек«, – поделилась заместитель руководителя управления образования Карагандинской области Гульжан Ахметкаримова.

В составе отправленной делегации учащиеся из специализированных школ-интернатов «Дарын» и имени Нурмакова в сопровождении ответственных руководителей и медработников школ.

Возможность посетить бесплатно выставку ЭКСПО получат дети из социально уязвимых слоев населения, сироты, одаренные дети и школьники, которые достигли успехов в учебе и спорте.

Из областного бюджета на эти цели выделили 49,5 миллиона тенге, и еще 95,4 – из бюджетов городов и районов. На эти деньги детям обеспечат проезд, проживание и питание в Астане, а также экскурсионную программу.