На автобусных остановках в Караганде установили информационные аншлаги

За их отсутствие и прочие нарушения лишился должности глава управления пассажирского транспорта, а аким города получил замечание.

По распоряжению акима Карагандинской области аншлаги уже закрепили на остановочных павильонах, расположенных на центральном проспекте Бухар Жырау. Всего запланировано изготовить более ста пятидесяти аншлагов.

«Проводятся работы по установке информационных аншлагов на остановочных павильонах города Караганды. Данные аншлаги информируют о том, какое количество маршрутов ездит, какие и какой между ними интервал. Также информируют о начале и окончании работы маршрутов», — пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта Караганды Искандер Кабидулла.

Напомним, за нарушения в работе пассажирского общественного транспорта освобожден от занимаемой должности руководитель ответственного за эту сферу управления акимата Карагандинской области. Акиму Караганды высказано устное замечание. Первым пунктом в перечне недочетов были отсутствие графика движения по маршрутам и табличек с расписанием на автобусных остановках.

Работу чиновников оценили горожане. Они фотографировали на мобильные телефоны новые аншлаги, чтобы расписание движения транспорта всегда было под рукой.

По материалам Kartv.kz