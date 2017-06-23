Музеи Карагандинской области покажут уникальные экспонаты

«Неделя музеев Карагандинской области» — такой проект стартовал 22 июня в Караганде.Проект продлится три месяца. Карагандинцы и гости города через уникальные экспонаты смогут узнать историю всего края.

Организовал культурно-просветительскую акцию Областной историко-краеведческий музей. Инициаторы таким образом решили отметить 85-летний юбилей своего учреждения. Проект также приурочен к проведению Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

«В Карагандинской области 16 музеев. Проект заключается в том, что каждый музей приезжает в областной центр и размещает свою экспозицию в стенах нашего учреждения. Выездная выставка длится неделю. Каждый музей стремится показать свои уникальные артефакты, интересные экспонаты, раскрывающие историю своего края. Карагандинцы и гости города смогут погрузиться в историю Сары-Арки», — рассказала заведующая научно-методическим отделом Карагандинского областного историко-краеведческого музея Гульжан Кударинова.

Первым приехал Темиртауский историко-краеведческий музей. Музейщики города металлургов прославились искусством инсталляций. Экспозиция «Темиртау — железная гора» оформлена в этом же стиле. В зале площадью 100 кв. м уместилось 200 экспонатов.

Визитной карточкой Темиртау является Карагандинский металлургический комбинат. Здесь начинал свою трудовую деятельность Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Посетители выставки смогут попасть в импровизированную палатку первостроителей Казахстанской Магнитки.

Темиртаусцы привезли отливок первой казахстанской стали 1944 года. Музею исторический экземпляр достался от ветеранов-металлургов.

«Когда на экскурсии к нам приходят студенты Карагандинского государственного индустриального университета, существует некий ритуал. Будущие металлурги считают благословением прикоснуться к этому отливку. Они осознают, какими неимоверными усилиями дался этот металл их прадедам. Молодые люди верят, что соприкосновение с историческим прошлым принесет успех в профессиональной карьере,» — поделилась экскурсовод, старший научный сотрудник Темиртауского историко-краеведческого музея Татьяна Хмелева.

В разделе экспозиции о периоде Великой Отечественной войны есть «медальон смерти», принадлежавший фронтовику, жителю Темиртау.

Это такой жетон («медальон смерти», «смертельный медальон») — личный знак, позволяющий идентифицировать военнослужащего в случае его ранения или гибели в бою. Этот знак был обязан носить каждый солдат.

Через неделю эстафету примут краеведы Бухар-Жырауского района.

ГРАФИК НЕДЕЛИ МУЗЕЕВ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

22-28 июня — Темиртауский историко-краеведческий музей

29 июня — 7 июля — Бухар-Жырауский районный историко-краеведческий музей

8-13 июля — Жезказганский историко-археологический музей

14-20 июля — Актогайский археолого-этнографический музей

21-27 июля — Балхашский историко-краеведческий музей

28 июля — 3 августа — Осакаровский историко-краеведческий музей

4-10 августа — Музей горного и плавильного дела пос. Жезды

11-17 августа — Музей памяти жертв политических репрессий пос. Долинка (музей Карлага)

18-23 августа — Каркаралинский историко-краеведческий музей

24 августа — 1 сентября — Нуринский районный историко-краеведческий музей

11-17 сентября — Карагандинский областной музей изобразительного искусства

18-24 сентября — Жанааркинский историко-краеведческий музей им. С.Сейфуллина

25-31 сентября — Шетский районный археолого-этнографический музей

1-7 октября — Историко-культурный центр Первого Президента