МОАП РК выразило позицию по ситуации с падением ступени ракеты «Союз»

В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК подчеркнули, что в двигателях запущенной ракеты не использовался гептил.

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК выразило соболезнования семье казахстанца, погибшего в результате степного пожара, возникшего вследствие падения ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.

«Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК выражает соболезнование семье Хатюшина Юрия Андреевича, погибшего в результате степного пожара. Один пострадавший, Тыц Вячеслав Павлович, госпитализирован в травматологическое отделение центральной больницы Жезказгана с термическими ожогами 2-3 степени. Ему оказывается соответствующая медицинская помощь», — отметили в министерстве.

И пострадавший, и погибший являются гражданами РК, они работали в АО «ВПК «НПО машиностроения» в составе наземно-поисковой группы.

При этом в МОАП подчеркнули, что распространившаяся ранее информация о содержании гептила в упавшей части ракеты-носителя не соответствует действительности.

«В качестве компонентов ракетного топлива двигательных установок ракеты-носителя «Союз-2.1а» используются жидкий кислород и керосин», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, 14 июня в 15:20 по времени Астаны с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а».

Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117 секунде произошло отделение первой ступени, ее части упали в заданном районе, ориентировочно в 20 километрах от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области.

В результате падения части ступени произошел степной пожар. По причине неблагоприятных климатических условий – сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду – пожар распространился на площади 10 тысяч гектар. В 03:31 15 июня пожар ликвидировали.

Ранее информацию о гептиле уже опроверг официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Получивший многочисленные ожоги при падении частей ракеты «Союз-2.1а» Вячеслав Тыц уже пришел в сознание. Пострадавшего планируют перевести в клинику Караганды.