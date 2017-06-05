Министр сельского хозяйства провел отчетную встречу с населением

В Карагандинской области количество полей, засеянных элитными семенами, увеличилось в 3 раза



Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов остался доволен ходом реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса в Карагандинской области. Отчетную встречу с населением он провел на выезде, а также встретился с карагандинскими производителями сельхозтоваров.

Открыл совещание аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

«В сельском хозяйстве имеется еще немало проблем, требующих решения как на уровне области, так и в центральных органах. Для обсуждения этих вопросов мы собрались здесь»,-сказал аким области.

Советник министра сельского хозяйства Рустем Курманов в своем докладе отметил, что Карагандинская область в полном объеме выполняет индикаторы, заложенные в Государственной программе развития АПК на 2017–2021 годы.

«По данным акимата области мы видим, что сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 1,1 млн га, это превышает уровень 2016 года на 31 тыс. га, или 3%. При этом намеченные планы по диверсификации посевов будут выполнены», –сказал докладчик.

Благодаря новым подходам в государственной программе по области увеличилось приобретение элитных семян.

«По программе «Субсидирование развития семеноводства» на 2017 год из областного бюджета выделено 391,5 млн тенге. Уже приобретено свыше 6 тыс. тонн элитных семян зерновых против 2,5 тыс. тонн в 2016 году. При этом доля высеянных элитными семенами площадей увеличилась в три раза и составила 10,3% общей площади зерновых против 3,2% в 2016 году«, – сообщил заместитель акима области Шагурашид Мамалинов.

На субсидирование минеральных удобрений выделено 257,1 млн тенге. Это позволило в два раза увеличить покупки. Местные производители пожаловались министру , что уже оплаченные минеральные удобрения получают с задержкой. Отечественный поставщик – «Казфосфат» из Тараза не справляется с увеличенным объемом заказов. А на удобрения иностранного производства удешевленная стоимость не распространяется.

Обсуждали вопросы о других субсидиях в растениеводстве и животноводстве. Также говорили о необходимости внесения изменений в программу «С дипломом в село» для решения проблемы нехватки кадров.

Аскар Мырзахметов назвал встречу полезной и утвердил, что вопросы не останутся без внимания.

«Перед аграриями страны стоят большие задачи, поставленные Президентом страны. Нам необходимо максимально использовать имеющиеся резервы для обеспечения роста сельхозпроизводства», – заключил Ерлан Кошанов.