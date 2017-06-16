Медработников наградили в Караганде

В Караганде медицинских работников наградили нагрудными знаками и Почетными грамотами.

В третье воскресенье июня в Казахстане ежегодно отмечается день медицинского работника. А сегодня, 16 июня, с участием главы региона Ерлана Кошанова во Дворце культуры горняков пройдет церемония вручения медработникам премии акима области.

15-го июня медицинских работников Карагандинской области наградили Почетными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками в здании партии «Нур Отан».

» Для нас День медработника — это главный праздник. В этот день у нас есть возможность собрать всех сотрудников из разных уголков нашей области», — сказал руководитель управления Ержан Нурлыбаев открывая церемонию награждения.

Он также зачитал поздравительную телеграмму от министра здравоохранения Ержана Биртанова.

Медали «Еңбек ардагері» получили восемь человек, в числе которых Виктор Мехед, врач-рентгенолог Областного противотуберкулезного диспансера; Сауле Какенова, врач карагандинской поликлиники №3; Акзейнеп Наурызбаева, невропатолог центральной больницы Улытауского района; и Аманжол Апраимов, преподаватель хирургических болезней в Карагандинском медицинском колледже.

Еще 14 человек наградили знаком «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісінің үздігі», и столько же знаком «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». Нагрудный знак «Қазақстан Республикасының жедел жәрдем қауымдастығының «Үздік қызметкері» получила Раушан Шайкен, сотрудница областной станции скорой медицинской помощи.

Всего награды получили 57 человек. Благодарственные письма и грамоты вручили 20-ти медицинским работникам.