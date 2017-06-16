Медики рассказали о состоянии пострадавшего при падении ракеты в Жезказгане

Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и делают всё возможное для спасения.

Вячевлав Тыц, получивший 45 процентов ожога тела в пожаре при падении частей ракеты-носителя, находится в сознании. Несмотря на это, улучшений его общего состояния врачи не наблюдают.

«Его состояние по-прежнему тяжёлое. Он все еще в реанимации. Ему ничего не нужно. Врачи пока не делают никаких прогнозов», – сказала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

По её словам, для лечения пострадавшего применяется антишоковая терапия, ему назначены обезболивающие препараты. Врачи поместили мужчину в специальную аэротерапевтическую установку, которая очищает и обеззораживат воздух вокруг больного.

Вчера Вячевлава Тыца санавивацией доставили из центральной больницы Жезгаказгана в Караганду, в клинику имени Макажанова. Он пострадал в результате пожара, который возник после падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз — 2.1а».

Вячеслав Тыц, сотрудник базы №1 Российской Федерации, занимался сбором отделяющихся частей ракеты, которая приземлилась в Улытауском районе Карагандинской области. В результате приземления в степи произошёл пожар. Его коллегу – водителя КамАЗа Юрия Хатюшина, спасти не удалось, мужчина погиб на месте.