Комнату пробации открыли в Караганде

В Караганде 14 июня при участковом пункте полиции №16 Михайловского ОП УВД откроют комнату пробации.

Открытие такой комнаты прошло в рамках реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан на 2017-2019 годы.

В Караганде эта работа находится на особом контроле акимата города, где действует Консультативно-совещательный орган по оказанию социальной и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

В комнате пробации планируют проводить прием и консультирование граждан, освободившихся из мест лишения свободы, несовершеннолетних, состоящих на учете, специалистами психологами и юристами ОО «Мир Добра».