Когда в Караганде начнут давать горячую воду

В Караганде поэтапная подача горячей воды начнется с 26 июня, а вот в квартирах она начнет появляться с 28 июня.

В пресс-службе ТОО «Теплотранзит Караганда» сообщили, что потребителям, проживающим на нескольких улицах Юго-Востока, придется еще ждать возобновления услуги из-за реконструкции теплотрассы.

В Карагандинской области проводили гидравлические испытания теплосетей, и в результате выявили свыше 500 дефектов, которые требовали устранения.

По подаче горячей воды в жилые дома компания разработала график:

28 июня

ул. Белинского; 11-й кв-л; микрорайоны 18, 19; кварталы 1, 2; микрорайоны Восток-1, 2, 3, 5, Голубые пруды

30 июня

микрорайоны Кендала, Гульдер-1, 2

2 июля

ул. Космонавтов, ул. Резника

5 июля

ул. Ермекова

6 июля

ул. Пичугина, ул. Можайского

7 июля

пр. Н. Абдирова

9 июля

ул. Алиханова, ул. Лободы, бульвар Мира

10 июля

ул. Ленина, ул. Жамбыла, ул. Ерубаева, 11-й квартал

11 июля

ул. Воинов-интернационалистов

12 июля

ул. Ержанова

13 июля

ул. Крылова, ул. Мичурина

16 июля

микрорайоны Степной-1, 2, 3, 4, МЖК, 30

17 июля

микрорайон Орбита, улицы Волочаевская, Букпинская, Зональная, Керамическая, Орлова, Молокова

Дома, где горячей воды не будет до осени, в связи реконструкцией магистральных сетей по государственной программе «Нурлы Жол»:

• ул. Университетская, дома 11, 15, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

• ул. Карбышева, дома 1, 3, 5, 5/1, 9/1, 15, 15/2, 2, 4, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 14, 14/2, 20, 22;

• ул. Язева, дома 1, 3, 5, 7, 9, 10 (подъезды 1-17), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 2, 4, 6, 8;

• пр. Строителей, дома 1, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 17, 19, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 16, 18, 20, 22;

• пр. Шахтеров, дома 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 21/1, 23, 25, 20/2, 31, 31а, 31б;

• ул. Сатыбалдина, дома 1, 2, 4, 7, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 11/2, 13, 15/1, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29;

• пр. Республики, дома 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16/2, 18 (блоки 59, 201-212), 18/2, 20, 22, 24, 28, 30, 30/2, 32, 34, 36, 38;

• ул. Муканова, дома 1/2, 1/3, 1/6, 2, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 30/2, 32.

В Караганде 1 426 жилых многоэтажных домов потребляют горячее водоснабжение, а всего к системе центрального теплоснабжения подключено 2 319 многоэтажек.