Климатологи: Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш

По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может превратиться в неприветливый безводный край.

«Увеличится засушливость климата. Это охватит особенно вот эту часть. Зерновую часть, зерновые области», — заявил директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Пайызхан Кожахметов.

В зоне риска — север, запад, центр Казахстана, а также озеро Балхаш. «Если ледники растают, то большая угроза, что Балхаш исчезнет. И если такой сценарий будет продолжаться, не дай Бог, конечно, то Балхаш может повторить судьбу Арала», — добавил Кожахметов.

По прогнозам, через 50 лет средняя температура воздуха на планете вырастет на 4-5 градусов из-за глобального потепления. По словам российского климатолога Андрея Киселева, это также отразится на характере осадков. «За последнее десятилетие наблюдается изменение и характера осадков, то есть на смену грибным дождичкам приходят ливни», — говорит Кисилев.

Но эти ливни, по мнению другого российского климатолога, Центральной Азии и Казахстану в частности не грозят. «Это касается Средней Азии в целом, конечно, проблема с водой и так сложная, я думаю, что она проще не станет в ближайшие десятилетия. Во многих районах, засушливых, с достаточно большой вероятностью, ситуация может усугубиться», — отметил замдиректора Научно-исследовательского центра Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Источник ktk.kz