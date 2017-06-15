Казахстанских полицейских лишат и радаров

Сначала забрали жезлы, теперь радары. Казахстанских полицейских лишат и этого рабочего инструмента. Ручных приборов больше не будет, останутся только автоматические системы.

Таких на дорогах страны сейчас 1700. В прошлом году с их помощью было выявлено 900 тысяч нарушений правил дорожного движения. Водители заплатили штрафов на 5 миллиардов. Преимущества бесконтактного контроля неоспоримы, считают в МВД. Ведь с такими радарами невозможно договориться. Они фиксируют превышение скорости, фотографируют машину, отправляют данные в центр управления, а затем письмо получает и сам лихач. Сейчас МВД намерено приобрести и установить еще больше автоматических радаров.

По материалам ktk.kz