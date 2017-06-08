Казахстанский писатель разъяснил в Караганде статью Президента

В драматическом театре имени Сакена Сейфулина карагандинцы встретились с популярным отечественным писателем, передает МИА «Казинформ».

Казахстанский писатель Рахимжан Отарбаев обсудил программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя управления культуры, архивов и документации Ерлана Нельдыбаева.

В работе заседания приняли участие сотрудники управления культуры, архивов и документации, руководители областных организаций культуры и архивов, директора областных и централизованных библиотечных систем городов и районов в общем число человек составило 130 человек.

Программный документ Главы государства Нурсултана Назарбаева ориентирован прежде всего на молодежь.

«Я призываю молодежь много читать и получать знания. Будущее — только за грамотными и компетентными молодыми людьми», — сказал Рахимжан Отарбаев.

Писатель с сожалением отметил, что многие казахстанцы отмечают дни рождения только тех писателей и батыров, кто родом из их региона.

«Нельзя делить писателей и поэтов по регионам. Праздновать нужно всей страной, потому что таланты — это достояние всего государства, а не отдельного района в частности», — отметил он.

Известность знаменитый казахсикий писатель Отарбаев получил благодаря своим прозаическим и драматургическим произведениям: «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры», «Шер», «Қараша қаздар қайтқанда», «Злата зарытого клада», «Отверженный мир», «Бейбарыс сұлтан», «Бас», «Нашақор жайлы новелла», «Сырым батыр», «Мұстафа Шоқай», «Жәңгір хан», «Нарком Жүргенов» и многим другим. Он Является заслуженным деятелем культуры РК, лауреатом международной премии имени Чингиза Айтматова, награжден орденом «Парасат».