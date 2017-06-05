Казахстанец создал картину Геннадия Головкина из гвоздей

На создание картины 2×3 метра и весом 150 кг у алматинца ушло 56 тысяч гвоздей и 45 дней работы.

Алматинец Азамат Ануарбек создал картину чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина из гвоздей. Об уникальной работе сообщается на официальной странице Казахстанской федерации профессионального бокса в Facebook.

По словам мастера, на создание картины 2×3 метра и весом 150 кг у него ушло 56000 гвоздей и 45 дней работы. Картину Азамат назвал «Железный Гена».

В ближайшее время картина с изображением чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина будет выставлена в одном из алматинских кафе.