Казахстанцы, подписывая онлайн-петиции, смогут влиять на работу госорганов

Казахстанцы смогут составлять и подписывать петиции прямо на сайте электронного правительства. Правда, когда это произойдет, неизвестно, вопрос только прорабатывается министерством информации.

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций РК:

— Это не только от нас зависит. Это же дополнительные средства надо выделять, это дополнительные изменения в законодательство. Т.е я не могу сейчас сказать, что до конца года сделаем. Нет. Это вопрос, который требует проработки. Но даже если вопрос обсуждается, это уже важный шаг.

Как будет работать система онлайн-заявлений, тоже неясно. Но принцип примерно такой, как и в других странах: граждане выражают свое мнение по тому или иному вопросу, ставя свою подпись под электронным документом. При необходимом количестве подписавшихся документ рассматривают соответствующие органы.

Такая форма выражения общественного мнения действует в 70 странах мира. Первой практику ввела Великобритания.

По материалам ktk.kz