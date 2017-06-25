Казахстанцы отмечают Ораза айт

Сегодня мусульмане отмечают праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан — Ораза Айт. Ораза длится три дня. В эти дни мусульмане поздравляют друг друга словами «Ораза Айт қабыл болсын!».

Праздник Ораза Айт своей идеей несет духовное совершенствование через благие дела и намерения. Это время подарков и обмена традиционными блюдами с ближайшими соседями. В первый день праздника совершаются общие молитвы в мечети. И тогда же имам объявляет верующим, что пост действительно окончен.

С наступлением священного праздника Ораза Айт мусульман поздравил Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий — Ержан кажы Малгажыулы.

«Уважаемые соотечественники, дорогие братья! Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, мы вновь встречаем этот благословенный праздник Ораза Айт. Поздравляю вас с наступлением великого, священного праздника всех мусульман — Ораза Айтом! Пусть будет благословенным этот праздник, братья!», — обратился к казахстанцам Верховный муфтий.

В большинстве мусульманских стран день празднования Ораза айта считается выходным и запрещено работать. В Казахстане,согласно статье 96 Трудового кодекса, выходным обозначен первый день Курбан айта, который в 2017 году выпадает на 1 сентября.