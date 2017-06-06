Караганду и Темиртау до конца 2017 года соединит шестиполосная магистраль

В общей сложности дорога обойдется в 11 миллиардов тенге.

Продолжаются работы по реконструкции и расширению дороги на 15-километровом участке между Карагандой и Темиртау, передает «Хабар».

По мнению специалистов, это один из самых загруженных участков: ежедневное движение здесь составляет до 25 тысяч автомобилей, поэтому реконструкция предполагает увеличение количества полос до шести. Также будут добавлены четыре новые развязки. Полотно предусматривает многослойную подушку высотой в 83 сантиметра.

Примечательно, что все материалы, используемые для строительства дороги, отечественные. В ход пойдет даже отходы темиртауской Магнитки. Как оказалось, металлургические шлаки имеют отличные показатели плотности и будут надежной подложкой под 27-сантиметровый бетонный слой.

В общей сложности дорога обойдется в 11 миллиардов тенге.

В дальнейших планах дорожников ремонт участка от Балхаша до границы Карагандинской области. С 2019-го по 2022 год запланирована масштабная реконструкция 400-километрового участка трассы от Караганды до Балхаша.