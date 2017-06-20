Карагандинским полякам вручили кресты Союза сибиряков

Памятные кресты Союза сибиряков вручили карагандинским полякам, пережившим депортацию.

В Доме дружбы награды вручали полякам,которые являются свидетелями депортации 1936 года. Им вручили памятный знак общественного объединения «Союз сибиряков» в виде креста.

На это событие приехали иностранные гости: вице-маршал Сената Республики Польша Мария Коц, госпожа Анна Мария Андерс — дочь генерала польской армии Владислава Андерса, командовавшего военными формированиями во время Второй мировой войны. Встречу приурочили к проведению Дня поляков в Казахстане в рамках Международной выставки ЭКСПО-2017.

На сцене выступили танцоры этнокультурного объединения «Полония». Трагическая история депортации была представлена в театрализованной постановке.

«Прежде всего мы привезли из Польши сердечный привет. Хотим уверить вас, что вы для нас близки, и в Польше есть место для всех вас. Мы сейчас посмотрели трогательный фильм об истории депортации. Я видела, что многие из вас вытирали слезы. Депортация была трагедией для многих народов. Люди были сорваны с родных мест, в изгнании выжили не все. Мы знаем, что в тяжелые времена казахи проявляли заботу о людях, не по своей воле оказавшихся на чужбине, делились с ними едой. Казахстан — это страна, которая ассоциируется у нас с нашими поляками. И мы благодарны, что, приехав за тысячи километров, видим здесь красивые краковские костюмы, слышим здесь польскую речь», — обратилась к героям торжества госпожа Мария Коц.

Памятные кресты получили 13 поляков, кроме этого им вручили карты поляка.

«Я родился в 1936 году на Украине, недалеко от польской границы. Родителей депортировали. Шестимесячным ребенком попал сюда в Казахстан. Привезли нас в Акмолинскую область, высадили в голую степь. Десять лет мы там прожили, потом отца перевели в Караганду. Несмотря на юный возраст, я трудился на полях. Собирал колоски. Работал на конных граблях. Чтобы не упал, привязывали к сидушке.Отмечался в комендатуре до 1955 года. После армии окончил институт по специальности «Металлургия». В Караганде работал на заводах, в проектном институте. Здесь я обрел вторую родину. На судьбу не жалуюсь. Доволен своей жизнью в Казахстане»,- поделился воспоминаниями карагандинец Франц Голянский.

По историческим данным, более 100 тысяч поляков были депортированы в Казахстан. В Карагандинской области сейчас проживает около 5 000 представителей этой национальности.

«Я родилась за пределами родины, как и молодые люди, присутствующие здесь. Мой отец после войны иммигрировал в Англию и не мог вернуться на родину. Он считался врагом польского народа, несмотря на то, что спас более 20 тыс. поляков из Сибири. Я воспитывалась в польском духе. Я рада встрече с вами. Находясь в этом зале, чувствую нашу связь»,— сказала о ценности дружбы между Казахстаном и Польшей говорила госпожа Анна Мария Андерс.

Союз сибиряков – общественное объединение, которое в 1980-х годах организовали в Польше бывшие узники сталинских лагерей и спецпереселенцы. Организация выпускает журнал «Сибиряк», где публикуются исследования историков, воспоминания свидетелей депортации. Общественники составили список умерших в ссылке в период 1939-1956 годов.