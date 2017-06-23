Карагандинский полицейский устроил праздник детям-сиротам

Полицейский из Караганды потратил свои отпускные на праздник для детей-сирот , передает Tengrinews.kz.

Устроил детям праздник сотрудник полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Караганды, старший сержант Саламат Темирбаев.

Саламату Темирбаеву 29 лет. Старший сержант служит в полку дорожно-патрульной полиции с 2012 года.

Мужчина женат и воспитывает двоих детей. Недавно старший сержант вышел в отпуск. Получив отпускные, полицейский решил устроить праздник для детей-сирот.

Эту идею Саламат вынашивал уже давно. Он с юности относился к воспитанникам детского дома с особым трепетом. Нередко полицейский с грустью наблюдал за ними, играющими за забором детского дома.

Осознание того, что дети-сироты нуждаются не только в родителях, ласке, но и во внимании окружающих людей, не оставляла его.

Саламат Темирбаев осуществил свою задумку в преддверии профессионального праздника — 25-летия казахстанской полиции. О своем решении устроить праздник детям Саламат сообщил коллегам и руководству полка дорожно-патрульной полиции.

Сначала все удивились, а затем поняли и поддержали его. Не осталось в стороне и руководство Центрального парка культуры и отдыха. Полицейский сам договорился с руководством детского дома и повез детей и воспитателей в парк. Руководство полка дорожно-патрульной полиции организовало сопровождение для автобуса, который вез детей.

«Я не считаю свой поступок особенным. Мы все люди и должны помогать друг другу. А особенно во внимании нуждаются дети-сироты. Если у наших есть мы, то тем порой так не хватает ласки. Поэтому я и решил устроить им хоть один праздничный день», — поделился Темирбаев.