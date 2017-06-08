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Карагандинские предприятия предлагают около 1000 вакансий

Корреспондент 9 часов назад Комментировать 18

В Караганде можно искать работу с помощью мобильного приложения WhatsApp.

Проект запустили 10 месяцев назад, и им уже воспользовалось больше 4000 человек, из которых трудоустроились 530. Об этом сообщили в Центре занятости населения.

Проект позволяет получить доступ к информации о трудовых вакансиях, не выходя из дома. Для этого достаточно набрать номер в WhatsApp 87756443580 и оставить сообщение. Ответ придет в этот же день. Через мобильное приложение также можно получить консультацию по вопросам социальной, профессиональной ориентации. Мобильной услугой пользуются как безработные, так и работодатели.

По сведениям Центра занятости, в Караганде сегодня имеется около тысячи свободных рабочих мест. Банк вакансий предоставили более 130 городских предприятий и организаций.

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Автор: Корреспондент

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