Спортсменка из Карагандинской области завоевала две медали на чемпионате РК по танцам

Карагандинская спортсменка Балмагамбетова Айгуль завоевала два серебра на чемпионате РК по танцам на колясках, который прошел в Актау, передает novoetv.kz



В Актау собрались лучшие танцоры Казахстана — более 50 человек из восьми областей страны: Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Алматинской и Южно-Казахстанской, а также из Астаны.

В течении двух дней, 16 и 17 июня, спортсмены соревновались во всех номинациях международной квалификации — COMBI / DUO — STANDART, LATINA, FREESTYLE. Айгуль победила в номинациях Single Woman и Single Freestyle.

Как говорит девушка, она готовилась к другим соревнованиям, когда узнала про танцевальный чемпионат РК . Девушка собиралась на соревнования в Каркаралинск, но планы резко поменялись, и Айгуль вместе с хореографом начала ставить конкурсные номера.

Каждый раз удивляешься, когда видишь эту хрупкую девушку, которая кружится на своей коляске. Сколько грации и пластики в каждом её движении! Любой танец, который она исполняет завораживает: зажигательная латина заставляет двигаться в такт музыке, а Снежная Королева в исполнении Айгуль как-будто плывет в свой ледяной дворец, в котором Кай пытается собрать слово «Вечность» изо льда…

Образ Снежной Королевы начали придумывать еще до чемпионата. В репертуаре девушки очень много номеров, поэтому, нужно было новый танцевальный образ. Тогда в голову руководителя девушки и пришла идея холодной красавицы, которую Айгуль прекрасно воплотила на соревнованиях.

Спортсменке легче танцевать народные танцы. Из двух её номеров,которые она представила на суд жюри, трудности вызвал латинский танец. Айгуль рассказала, что это танцевальное направление она изучает три года. В 2014 году девушка отправилась на соревнование в Астану, и в программе «Solo Standart» получила золотую медаль за свой латинский танец — в тех пор и изучает его технику. А народные танцы изучает с детства.

Девушку называют спортсменкой не просто так! Кроме танцевальных соревнований Айгуль участвовала и в областной Спартакиаде, которая проходила в конце мая.

Соревнования проходили среди спортсменов-инвалидов с поражением органов слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. По итогам Спартакиады команда Караганды в упорной борьбе завоевала золотые медали по мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике и шашкам, серебряные медали по тогызкумалаку, и заняла І общекомандное место!

Теперь Айгуль Балмагамбетова готовится к спортивным соревнованиям — к гонкам на колясках — так она назвала это соревнование. А мы желаем ей удачи и получить золотую медаль!