Карагандинец отправился в Алматы на велосипеде

Карагандинец с остротой зрения всего 8% отправился в путешествие на велосипеде в Алматы.

Дамир Каримов — общественник: он активно участвует в акциях в поддержку защиты окружающей среды, руководит движением PosadiDerevo.kz в Караганде.

«Я с рождения вижу только на 8 процентов. И просто не знаю, как можно видеть иначе. Я ориентируюсь в пространстве, занимаюсь делами, как и все люди. Однажды в школе учитель математики мне сказал: «Мир к тебе будет предъявлять такие же требования, как и ко всем остальным, и ты тоже должен предъявлять к себе такие же требования». И, видимо, его слова сейчас я воплощаю в жизнь»,— рассказывает Дамир.

Отправился в Южную столицу Дамир 6 июня в 7 часов утра. По его расчетам, дорога займет 5-6 дней. Ночевать он планирует в палатке, взял с собой набор для ремонта велосипеда, спальный мешок и пищевой концентрат из меда, орехов и сухофруктов.

«Купить еду и воду, думаю, проблемой не будет. Наверняка голодным не останусь. Мои друзья, которые уже путешествовали на большое расстояние на велосипедах, рассказывали, что часто останавливаются машины, водители предлагают воду или еду. Но если предложат подвезти – нет, я решил ехать на велосипеде всю дорогу»,- рассказал о своих планах велосипедист.

Для Дамира это будет первое велопутешествие на такое большое расстояние, из Алматы путешественник вернется поездом.

Своим поступком он решил вдохновить людей с ограниченными возможностями и показать, что все барьеры существуют лишь в их сознании.