Карагандинцы поймали огромного черного червя (Видео)

Читатели карагандинского интернет-издания eKraganda.kz прислали в редакцию видеоролик, на котором запечатлен процесс вылова из водоема огромного черного червя.

Пользователи опасаются, что необычный представитель животного мира может быть опасен для отдыхающих.

По словам автора ролика, дело происходит на Федоровском водохранилище. «Ребята! Будьте осторожны!» — произносит голос за кадром.

В управлении по охране общественного здоровья Караганды заявили, что жалоб на живность, обитающую на Федоровском водохранилище, не поступало. Ни одного заболевания, связанного с этой ситуацией, зарегистрировано не было.

А в управлении парками и скверами, которое занимается содержанием городских пляжей, усомнились в том, что ролик настоящий. «Год назад похожее видео пользователи рассылали друг другу в соцсетях. Потом выяснилось, что видео является фейком. Таких червей даже и не существует», — сказал исполняющий обязанности директора организации Рустам Кодебаев.