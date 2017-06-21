Карагандинцы могут снять ограничение на выезд прямо в аэропорту

Снять ограничения на выезд карагандинцам можно за 30 минут прямо в аэропорту, передает пресс-служба Казпочты.

В международном аэропорту «Сары-Арка» установлены терминалы Казпочты для проверки задолженности и оплаты штрафов на месте. Сделать это можно через свой ИИН: в течение 15 минут информация об оплате задолженности в режиме онлайн через «электронное правительство» будет передана в базу данных, и в течение получаса снимется ограничение на выезд за пределы страны.

Через такой терминал можно также оплатить задолженность по взысканию в пользу физических, юридических лиц и в доход государства (штрафы, государственная пошлина, пеня и пр.), нельзя через него оплатить задолженность по периодическим взысканиям (взыскание алиментов, пенсий, пособий) и исполнительные документы неимущественного характера (принуждение, обязание, вселение, выселение).

Стоит отметить, что автоматическая отмена запрета на выезд при оплате через отделения и терминалы Казпочты действует только по запретам, выставленным после 1 июля 2015 года. По запретам, выставленным до указанного срока, отмена ограничений будет осуществляться путем предоставления документов об оплате судебному исполнителю.

В соответствии с требованиями законодательства РК, установлено ограничение максимальной суммы оплаты задолженности через терминал до 2 000 000 тенге, тариф на оплату через терминал составляет 1% от суммы задолженности, но не менее 100 тенге за каждый платеж. Большие задолженности погашаются в любом отделении Казпочты в соответствии с утвержденными тарифами.

С информацией о временных ограничениях на выезд за пределы РК можно ознакомиться, введя свой ИИН на сайте Министерства юстиции www.adilet.gov.kz в разделе «Список временно ограниченных на выезд из страны», а также на портале post.kz и в терминалах Казпочты.

Кроме Караганды, терминалы Казпочты для оплаты задолженности есть также в аэропортах Астаны, Алматы и Шымкента. В ближайшее время такой терминал заработает и в аэропорту Актау.