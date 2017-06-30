Карагандинцев приглашают на ЯРКОкросс

В этом году организаторы ЯРКОкросса в караганде обещают создать атмосферу гавайского пляжа.

ЯРКОкросс — это формат марафона, в котором участников на протяжении всей дистанции осыпают цветным порошком. Ограничений по времени нет — можно бежать, идти или даже ползти. Проигравших в забеге нет, выигрывают все. Краска безопасна, поскольку сделана из кукурузного крахмала. Миссия проекта — привлекать людей к активному образу жизни через развлечение.

Цветные марафоны устраивают во многих городах мира. С 2013 года этот яркий фестиваль проводится и в Казахстане, а с 2014 года — в Караганде. У нас одним из инициаторов забега является Республиканское общественное объединение «Посади Дерево». ЯРКОкросс пройдет в семи городах Казахстана.

Фестиваль является благотворительным мероприятием. Собранные от продажи билетов средства в дальнейшем тратят на экологические проекты — в частности, и на озеленение Караганды. Стоимость участия — 1 500 тенге. Еще за 1 000 тенге можно получить комплект участника. Организаторы напоминают о двух правилах цветного марафона: быть в белом на старте и стать ярким на финише.

Алоха, Караганда! 2 июля, 10.00, Центральный парк.