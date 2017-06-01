Карагандинцев приглашают на бесплатное обследование сердца

Фармацевтическая компания совместно со специалистами в области кардиологии приглашают карагандинцев пройти бесплатное обследование.

5 июня с 15.00 до 18.00 в городском ЦОНе по адресу пр. Шахтёров 5/2 компания SANTO/АО «Химфарм» и кардиологи проведут бесплатное обследование для жителей Караганды в рамках программы «Пульс жизни». Можно будет получить консультацию врача-кардиолога, измерить холестерин и артериальное давление.

А с 16:00 до 17:00 отдельно будет организована акция для журналистов, обязательна предварительная регистрация по указанным ниже контактам.

Контакты (только для СМИ!):

Айгерим Оразбаева, тел. 8 701 749 5735, 8 747 7830359, почта — a.orazbayeva@pressclub.kz.