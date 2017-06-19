Карагандинцам раздали фликеры и светоотражающие браслеты

Полицейские Караганды провели автопробег «Ребенок — главный пассажир!» с раздачей фликеров и браслетов. Так они пытались привлечь внимание граждан к проблеме детского травматизма на дорогах.

Акция прошла в рамках республиканской декады безопасности дорожного движения.

«Автопробегом мы призываем родителей-водителей в обязательном порядке использовать удерживающие устройства при перевозке детей в автомобилях», — сказал начальник УВД Караганды Арман Оразбаев.

Пробег стартовал на Юго-Востоке, в одном из спальных районов города. Организованной колонной автомобили в сопровождении патруля проехали по центральным улицам Караганды, по ходу движения полицейские по громкоговорителю напоминали водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства.

По словам старшего инспектора МПС УВД Караганды Алмаза Жакенова, проблема защиты ребенка в случае ДТП остро стоит во всей республике. Дети в автомобиле — самая уязвимая категория пассажиров. В случае аварии они получают травмы серьезнее, чем у взрослых.

Существующие правила безопасности движения на дорогах обязывают родителей использовать автокресла и иные удерживающие устройства для детей возрастом до 12 лет. Эти приспособления помогут надежно зафиксировать ребенка на переднем или заднем сидении автомобиля, максимально снизив риск серьезной травмы при возможном ДТП.

Колонна делала остановки на паркингах крупных торговых домов. Там участники пробега рассказывали и показывали карагандинцам, какие виды детских удерживающих устройств существуют и как ими пользоваться. После лекции горожанам предлагали ответить на вопросы, за верные ответы полицейские дарили фликеры и светоотражающие слеп-браслеты.