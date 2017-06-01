Караганда примет участников экопробега «Энергия будущего»

Через Караганду проедут участники экопробега в поддержку ЭКСПО-2017. Некоторые из них проедут по намеченному маршруту на электровелосипедах, придуманных изобретателем из Кыргазстана Муратбеком Султанбековым. Обеспечивать транспорт энергией будет ветрогенератор, который разработал казахстанец Жамбулат Музбаев.

Экопробег организуют Международный секретариат G-Global и Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global в поддержку всемирной выставки ЭКСПО-2017. Главная идея мероприятия, как подчеркивают организаторы, «демонстрация возможностей доступных «зеленых» технологий, которые сделают наш мир более экологичным и менее энергозатратным».

Участники экопробега стартовали из Бишкека. В Караганду они прибудут 4 июня. Также они посетят Алматы, Сарышаган, Астану, Балхаш и города России, Белоруссии, Армении и Европы.

Встреча карагандинцев с участниками экопробега состоится 4 июня в КарГТУ. В ней примут участие студенты, ученые, предприниматели.

Подробнее об экопробеге можно узнать здесь.