Какие документы понадобятся пенсионерам для подтверждения стажа, рассказала Дуйсенова

Тамара Дуйсенова рассказала о новом принципе начисления базовой пенсии и необходимости подтверждения стажа будущим пенсионерам.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала, по какому принципу будет начисляться базовая пенсия с 1 июля 2018 года. В программе «Открытый диалог» министр сообщила, какие документы потребуются для подтверждения стажа до и после 1998 года.

«Сегодня базовая пенсия выплачивается всем одинаково. Независимо от стажа все пенсионеры получают 50% от прожиточного минимума – это чуть более 12 000 тенге. С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа каждого пенсионера плюс стажа после 1998 года, во время которого он участвовал в накопительной пенсионной системе нашей страны. Если граждане в этом случае будут иметь стаж до 10 лет, это будет 54% от прожиточного минимума. В 2018 году это составит чуть более 14 000 тенге. Если человек имеет 20 лет стажа, базовая пенсия составит 74% – это чуть выше 22 000 тенге. А если человек имеет стаж более 33 лет, то базовая пенсия будет составлять 28 000 тенге», – рассказала Дуйсенова.

По словам министра труда и соцзащиты, для перерасчёта стажа никаких документов не требуется.

«Мы уже объявили об этом нашим состоявшимся пенсионерам. У нас есть единая информационная система, и мы знаем, когда и сколько человек перечислял в пенсионную накопительную систему. Расчёт мы проведём на основании тех данных, которые у нас есть», – добавила Тамара Дуйсенова.

Граждане, которые достигают пенсионного возраста в этом году и выйдут на пенсию после 1 июля, должны будут предоставлять документы, подтверждающие трудовой стаж до 1998 года.

По материалам informburo.kz